«Авангард» — «Ак Барс»: ставка Павла Лысенкова на игру Кубка Гагарина

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 4-й матч серии первого раунда плей-офф КХЛ, в котором сыграют «Авангард» и «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.98.



«Обсудим четвёртый матч первого раунда серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Авангард» примет «Ак Барс». Одна из самых ярких серий. «Авангард» дома принимает «Ак Барс», и мы уже видели, как 6 марта омский клуб, потерявший двух защитников, выстоял.

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Очень хорошо проявил себя Шелибзянов, который сделал 9 блоков. Береглазов сделал 7 блоков. Парни сыграли за себя и за тех парней, а «Ак Барс» бил, но не разбил. Но даже Квартальнов на пресс-конференции говорил, что вратарь Грубец просто непробиваем. «Ак Барс» нанёс 48 бросков, и ноль голов в итоге.



«Ак Барс» оказался на краю пропасти, так как 0-3 в серии, но думаю, что в этом матче стоит взять победу «Ак Барса» в матче за 1.98. Казань играет в атаке достаточно примитивно, но такое преимущество по броскам может во что-то реализоваться. Как и год назад, в этом сезоне зачастую побеждают гости. Матч 6 марта в Балашихе, может быть, был исключением.



«Авангард» проявляет себя очень здорово, но в первом раунде выиграть у «Ак Барса» со счётом 4-0, потеряв ещё и двух топ-защитников, — это слишком. Может быть, всё так и случится, но если вы фанат «Авангарда», то можете поставить на «Ак Барс» и выиграете в любом случае. Если вы фанат «Ак Барса», то болейте за свою команду. Тем более что этот матч может стать последним в карьере Зарипова. Мне кажется, что он не хотел бы так завершить карьеру в Балашихе.



Мы понимаем, что «Авангард» — это тотальный фаворит в серии. С 0-3 в КХЛ спасался только СКА под началом Быкова, и тогда он играл против ЦСКА, которым руководил Квартальнов. Квартальнов должен повторить историю, но наоборот», — сказал Лысенков.

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