«Авангард» — «Ак Барс», 4-й матч. Боб Хартли останется хладнокровен

8 марта состоится матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Авангард» — «Ак Барс». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.41, а успех «Ак Барса» оценён экспертами в 2.69.

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Коэффициенты букмекеров на 4-й матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 8 марта 2022 года

Букмекеры не уверены, что четвёртый матч серии «Авангард» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.11, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.78. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.92. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.98.

Прогноз и анализ 4-го матча Кубка Гагарина «Авангард» Омск — «Ак Барс» Казань (08.03.2022)

В Континентальной хоккейной лиге матчи плей-офф идут полным ходом. На 8 марта запланировано сразу четыре встречи. Отдельное внимание стоит уделить четвёртой игре между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». Она пройдёт на льду «Арена-Балашиха» в Подмосковье. Счёт в серии 3-0 в пользу омичей.

«Авангард» после возвращения на базу одолел оппонента третий раз подряд. Теперь хватило двух шайб — 2:0. Для подопечных Дмитрия Квартальнова дела стали совсем плохи. При этом казанцы нанесли 43 броска в створ ворот, но Шимон Грубец был настроен решительно. «Ястребы» попали в створ всего 19 раз. Два раза поразили цель.



Главный тренер казанцев отметил уровень своих подопечных, но отдал должное голкиперу оппонента. Сейчас перед казанцами сгущаются краски. Четвёртый матч нужно обязательно выигрывать, 0-4 в серии было бы совсем неприятно. В то же время подходы к воротам есть, в последний раз всё решилось лишь в концовке.



Подопечные Боба Хартли играют в свой хоккей, используют моменты, но не сказать, что они смотрелись в начале серии фаворитами. Однако пока обыгрывают оппонента, и у них всё шикарно. Шимон Грубец оформил первый шат-аут в плей-офф и, возможно, не последний. Пока не видно Сергея Толчинского (хотя у него есть передача в трёх встречах) и других основных мастеров.

Впрочем, это временно. Пока игра у «Авангарда» идёт, особых проблем не наблюдается. Что, конечно, похвально. У «Ак Барса» есть ещё шанс всё исправить. В Балашихе у казанцев было четыре победы подряд до этого. Пора включаться и использовать всю мощь. Причём не просто перебросать соперника, а завершить это голом.

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Тем более это последняя возможность. Да, на стороне оппонента сбалансированный и организованный состав, который прекрасно делает свою работу и знает, что ему делать. Однако и у Дмитрия Квартальнова состав боевой, есть кому забивать. Но даже при этом в Балашихе команды нечасто обмениваются шайбами.



Думаем, что и сейчас матч закончится с преимуществом в одну шайбу. Мы бы проверили тотал меньше 4.5 шайбы за 1.78. Никто никому не уступает, борьбы много, и в целом эта серия получается очень тяжёлой. Здесь даже при всём раскладе ставить на победу одной из команд не стоит, несмотря на три победы омичей подряд. Букмекеры также не могут выделить фаворита.



«Ак Барс» уже нашёл подходы к воротам «Авангарда», осталось лишь переиграть вратаря. Тем более в третьем матче по игре вопросов не возникло, а вот результативность хромала. Сейчас, думается, будет по-другому. Терять «Ак Барсу» нечего, все силы будут брошены на победу. Смогут ли — пока неясно. Остановимся на ставке на тотал.

Ждём много борьбы и удалений. Однако дело ещё и в том, что казанский клуб демонстрирует, мягко говоря, не самую лучшую игру в большинстве. За три прошедших встречи не сумели реализовать 11 попыток численного преимущества подряд, пропустив при этом два гола. В последней битве клубов казанцы имели три попытки реализовать лишнего, но не смогли. С такими показателями рассчитывать на Кубок Гагарина очень тяжело.

«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 8 марта 2022 года

«Ак Барс» нашёл подход к воротам соперника, но теперь не смог переиграть вратаря. «Авангард» же сумел использовать свои моменты. Однако четвёртый матч серии для казанцев может стать последним, борьбы будет хватать. Плюс в Балашихе оппоненты не забрасывают много, ждать верховой матч не стоит. Остановимся на тотале меньше.



Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.78.

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