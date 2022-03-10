«Севилья» — «Вест Хэм»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги Европы 10 марта

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Вест Хэм».



Ставка: «Севилья» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.69.



«В «Вест Хэм» совершенно не верится. Как только команда встречается с превосходящим в классе соперником, сразу становится виден истинный уровень «молотобойцев». Слишком скудный у лондонцев потенциал ведения игры.

Прогноз Константина Генича на матч «Барселона» — «Галатасарай».

Да, они хорошо организованы, на уровне действуют при стандартах, бывают опасны в контратаках. Но прямо сейчас не в форме Антонио, повреждения у двух ключевых игроков середины поля Райса и Соучека, так что есть сомнения относительно перспектив команды Мойеса в противостоянии с «Севильей».



Андалусийцы тоже не завораживают болельщиков своей игрой, но их уровень виден невооружённым взглядом. Там и прагматичность, и умение вести игру, когда есть необходимость.



Думаю, что как первый, так и второй матч пройдут под диктовку испанцев. При этом слишком зрелищными они получатся вряд ли», — сказал Петросьян.

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