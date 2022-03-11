«Атлетико» — «Кадис»: смотреть онлайн прямую трансляцию, какой канал покажет матч Примеры

Сегодня, 11 марта, состоится матч испанской Примеры «Атлетико» — «Кадис». Начало игры — в 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают явными фаворитами хозяев поля. Поставить на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех гостей оценён экспертами в 13.00. Ставки на ничью принимаются за 5.00.



Букмекеры не уверены, что матч «Атлетико» — «Кадис» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, на тотал меньше 2.5 мяча коэффициент такой же. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.13. Поставить на «обе забьют» можно за 2.35.

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