«Арсенал» – «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Арсенал» Тула – «Динамо» Москва.

Ставка: «Динамо» забьёт минимум 1.5 мяча за 1.93.

«Динамовцы в последнее время забуксовали. Поражение от «Спартака» в дерби — 0:2. Да и не самое высокое качество футбола было в победных матчах с «Нижним Новгородом» и «Химками». Но сейчас ушёл первый динамовский шок после отъезда Воронина и того момента, что не играет Ордец. Сейчас матч в Туле. Надеюсь, газон там в надлежащем, хорошем состоянии. Туляки проводят первый матч на своём поле в 2022 году.

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«Динамо» в первом круге уверенно разделалось с «Арсеналом» — 5:1. Однако в Туле динамовцы в последние годы играют очень неубедительно. В последний раз там побеждали в 2014 году — 2:1.



Но сейчас «Динамо» чувствует за спиной дыхание ЦСКА и «Сочи», поэтому, если динамовцы собираются гнаться за «Зенитом», надо обязательно побеждать. Не сказать, что у «Арсенала» надёжная оборона. «Крылья» забили два мяча, а могли гораздо больше. Моментов у ворот Коченкова было предостаточно. Если «Динамо» сыграет близко к своему футболу, то минимум два мяча забьют. Опять же многое зависит от качества поля и настроения динамовцев.



Мой прогноз — «индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 мяча» за 1.93. Грулёв и Варела не сыграют из-за дисквалификации, но скамейка у «Динамо» достаточно длинная. А у Тулы не будет Горана Чаушича, важного игрока середины поля для Божовича. Верю в «Динамо», верю в тотал больше 1.5 бело-голубых».

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