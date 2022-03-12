«Арсенал» Тула – «Динамо» Москва: ставка Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч РПЛ «Арсенал» Тула – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» за 1.82.

«Динамо» после неудачного дерби со «Спартаком» не имеет права провести ещё один плохой матч. Если даже дальше «Динамо» не готово бороться с «Зенитом», то нужно свою вторую позицию сберечь. «Динамо» всё-таки очень давно не было в призах, тем более на втором месте. Этот сезон всё равно уже станет хорошим, если выиграть серебряные медали. Минимум за это надо бороться. Сейчас необходимо собраться. Игра у «Динамо» есть, нужно завестись.

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Тула пока не убеждает в плане игры сзади. От Самары пропустили два мяча, хотя моментов было в разы больше. До этого уступили «Алании» в Кубке России. Честно говоря, мне не кажется, что Тула сможет провести этот матч на равных. У «Динамо» есть длинная скамейка, можно сделать перестановки, которые помогут.



В первом круге было 5:1 в пользу динамовцев. На мой взгляд, ситуация в корне не изменится, бело-голубые победят. Они по классу превосходят «Арсенал». Уверен в ставке на 8 из 10».

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