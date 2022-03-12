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Тиаго Сантос — Магомед Анкалаев: фрибет 2000 рублей к бою UFC Fight Night 203

Тиаго Сантос — Магомед Анкалаев: фрибет 2000 рублей к бою UFC Fight Night 203
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В ночь с 12 на 13 марта в главном бою турнира UFC Fight Night 203 в Лас-Вегасе встретятся Тиаго Сантос и Магомед Анкалаев. Начало — не ранее 5:40 мск 13 марта. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера Фонбет и использовать его на любое событие!

Чтобы получить бонус, выполни простые действия:

1. Зарегистрируйся в БК Фонбет.

2. Скачай приложение Фонбет и пополни счёт на сумму от 100 рублей.

Фрибет будет доступен в мобильном приложении Фонбет после выполнения условий.

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