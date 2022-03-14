«Мальорка» — «Реал»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Примеры «Мальорка» — «Реал».



Ставка: победа «Реала» в 1-2 мяча за 2.10.



«Очень часто так бывает, что команды, которые сыграли здорово в Лиге чемпионов, а «Реал» классно провёл матч с «ПСЖ», терпят фиаско в чемпионатах, так как не хватает ни сил, ни эмоций. «Бавария», которая не сумела обыграть «Хоффенхайм», тому яркое подтверждение.

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Произойдёт ли такое с «Реалом», который отправляется в гости к крепкой домашней команде. «Мальорка» — это типичная островная команда Испании, которая дома набирает большой процент своих очков.



Выезд для «Реала» непростой, но мне кажется, что команда Анчелотти справится и победит. Игра перенесена на понедельник. Было достаточно времени, чтобы прийти в себя и восстановиться после матча с «ПСЖ». Гостям вполне по силам добыть три очка благодаря разнице в классе, которая есть у игроков «Реала» и «Мальорки».



Коэффициент на победу «Реала» не так уж и велик — 1.55. Поэтому я нашёл более привлекательный вариант, а именно победа «Реала» с разницей в 1-2 мяча. Мне кажется, что здесь маловероятен крупный счёт. «Мальорка» дома вполне состоятельна. «Реал» же пусть и отойдёт от Лиги чемпионов, но всё же не полностью.



На выезде «Реал» не так уж и часто одерживает крупные победы. В текущем сезоне это было дважды, причём первый раз в сентябре. Разгромы на выезде происходят редко, поэтому победа «Реала» с разницей в 1-2 гола мне кажется валуйной ставкой», — сказал Вишневский.

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