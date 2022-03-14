«Мальорка» — «Реал Мадрид»: прогноз Дениса Наливайко на матч чемпионата Испании

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 28-го тура Примеры «Мальорка» — «Реал Мадрид».



Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.98.



«В этом матче есть явный аутсайдер и явный фаворит. Мадридский «Реал» на эмоциональном подъёме после эпической победы над «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

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Думаю, что в этой встрече нужно брать победу «Реала» с форой (-1). Все лидеры будут играть. Не понимаю, за счёт чего эта «Мальорка» сумеет навязать борьбу «Реалу», — сказал Наливайко.

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