«Мальорка» — «Реал Мадрид»: прогноз Дениса Наливайко на матч чемпионата Испании

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 28-го тура Примеры «Мальорка» — «Реал Мадрид».
Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.98.
«В этом матче есть явный аутсайдер и явный фаворит. Мадридский «Реал» на эмоциональном подъёме после эпической победы над «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
«Мальорка» — «Реал»: когда начало, где покажут?
В Ла Лиге в этом сезоне команда играет здорово. Она чувствует своё превосходство и главное, что умеет своё превосходство трансформировать в голы.
Думаю, что в этой встрече нужно брать победу «Реала» с форой (-1). Все лидеры будут играть. Не понимаю, за счёт чего эта «Мальорка» сумеет навязать борьбу «Реалу», — сказал Наливайко.
«Мальорка» — «Реал»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.
«Барселоне» покорился рекорд Ла Лиги в XXI веке.
Отец Месси пытается договориться о возвращении сына в «Барселону».
- 14 марта 2022
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 13 марта 2022
-
20:00
-
19:15
-
18:30
-
17:45
-
17:00
-
16:15
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:00
-
10:51
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 12 марта 2022
-
19:30
-
18:45
-
18:00
-
17:30
-
17:15