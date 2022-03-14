«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: прогноз Тимура Журавеля на игру АПЛ

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 29-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 2.5 за 1.99.



«Очередной тур АПЛ закрывается матчем «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». На этот матч мы сделаем правильный прогноз.

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«Кристал Пэлас» под началом Патрика Виейра — это совсем другая команда, чем была при Рое Ходжсоне. Больше нет никакой игры на сдерживание, скучного катания мяча и низкого качества в атаке по части реализации. Здесь совсем другой футбол. Мало кто верил в Виейра, учитывая его предыдущий тренерский опыт, но он перезагрузил команду. Коллектив идёт вперёд, у него отличная атакующая молодая линия. В каждой линии есть свои лидеры, и вектор игры вперёд в исполнении «Кристал Пэлас» выглядит очень симпатично.



Давайте не забывать, что именно «Кристал Пэлас» обыграл в первом круге на выезде «Манчестер Сити». Я бы здесь в первую очередь прогнозировал голы в исполнении хозяев поля. А открытая манера игры «Кристал Пэлас» даст шанс и самому «Манчестер Сити».



На что я намекаю? На то, что «Манчестер Сити», подгоняемый «Ливерпулем», снова выжмет из этого матча победу. Может быть, не очень убедительную, а даже трудовую, не очень типичную для себя. Победу «Манчестер Сити» через верх — так я вижу развитие этого матча.



Если хвалы в адрес хозяев вас зацепили, то можете сыграть и ставку «Кристал Пэлас» не проиграет. Эта ставка несколько разнится с первым вариантом, но для болельщиков «Ливерпуля» будет самое то.



Изначально у меня была такая опция на этот матч, но потом я подумал, что «Манчестер Сити» тоже умеет играть на результат, поэтому первая ставка — это моя основная. «Манчестер Сити» победит, но вряд ли останется сухим, поэтому и беру ТБ (2.5). Очень хочу, чтобы интрига в АПЛ обострилась».

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