«Айнтрахт» — «Бетис»: прогноз Константина Генича на игру плей-офф Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Айнтрахт» Франкфурт — «Бетис» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/2022.
Ставка: ТБ 2.5 за 1.65.
«Айнтрахт» будет принимать «Бетис». В первом матче франкфуртцы были сильнее, победили 2:1, ещё и пенальти не реализовали. У «Бетиса» очень непростой график. Потихонечку команда задыхается.
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Много сил было отдано в последней игре в чемпионате с «Атлетиком» Бильбао, где «Бетис» одержал победу. Хоть и использует ротацию Пеллегрини, но видно, что лоска команде не хватает, который был по осени и в начале зимы. Сейчас команда не так ярко выглядит впереди, как ещё пару месяцев назад.
Но вроде бы все сильнейшие у «Бетиса» в строю. Вроде как есть кем играть. А «Айнтрахт» — команда, которая сама играет в атаку, даёт сопернику много у своих ворот создавать. И здесь должны быть голы. Попробую повторить вариант первой встречи, которая была в Севилье, тотал больше 2.5 мяча за 1.65. Верю, что минимум три мяча команды забьют. Можно пойти и дальше, сыграв больше трёх мячей, но это уже личный выбор», — сказал Генич.
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