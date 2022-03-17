«Айнтрахт» Франкфурт — «Бетис»: ставка Алексея Андронова на встречу Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Айнтрахт» Франкфурт — «Бетис» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Айнтрахта» с форой (0) за 1.70.



«Немцы, на мой взгляд, достаточно большую и серьёзную часть своей задачи решили в первой игре. Тогда мы говорили, что «Айнтрахт» не настолько слаб, чтобы на него давали такие коэффициенты, и оказались правы.

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Мне кажется, что «Бетис», у которого есть некоторые проблемы с составом, сейчас уже может и не слишком сильно верить в то, что удастся соперника обыграть, тем более что «Айнтрахт» на своём поле традиционно играет очень хорошо.



Думаю, самая лучшая ставка — «Айнтрахт» с форой (0) с коэффициентом 1.70. Уж проиграть-то они точно не должны. При ничьей будет расход. А на победу достаточно неплохие шансы, особенно если франкфуртцам удастся открыть счёт», — сказал Андронов.

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