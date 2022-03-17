«Айнтрахт» Франкфурт — «Бетис»: ставка Алексея Андронова на встречу Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Айнтрахт» Франкфурт — «Бетис» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Айнтрахта» с форой (0) за 1.70.
«Немцы, на мой взгляд, достаточно большую и серьёзную часть своей задачи решили в первой игре. Тогда мы говорили, что «Айнтрахт» не настолько слаб, чтобы на него давали такие коэффициенты, и оказались правы.
«Айнтрахт» — «Бетис»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.
Мне кажется, что «Бетис», у которого есть некоторые проблемы с составом, сейчас уже может и не слишком сильно верить в то, что удастся соперника обыграть, тем более что «Айнтрахт» на своём поле традиционно играет очень хорошо.
Думаю, самая лучшая ставка — «Айнтрахт» с форой (0) с коэффициентом 1.70. Уж проиграть-то они точно не должны. При ничьей будет расход. А на победу достаточно неплохие шансы, особенно если франкфуртцам удастся открыть счёт», — сказал Андронов.
Прогноз Артура Петросьяна на матч «Галатасарай» — «Барселона» с коэффициентом 3.20.
Семак оценил психологическое состояние Дзюбы.
- 17 марта 2022
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 16 марта 2022
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:48
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00