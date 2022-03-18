«Дженоа» — «Торино»: прогноз Юрия Тесленка на матч Серии А

Профессиональный каппер Юрий Тесленок дал прогноз на матч Серии А «Дженоа» — «Торино».
Ставка: «Дженоа» не проиграет за 1.65.
«Дженоа» на 19-м месте, «Торино» на 11-м. Генуэзцы подходят к матчу с уникальным достижением: 7 ничьих кряду. Таким образом, немецкий коуч «Дженоа» Александр Блессин во всех своих матчах брал по одному очку. При немецком тренере стиль «грифонов» кардинально изменился: команда уделяет огромное внимание обороне, стараясь не подпустить соперника к своим воротам. От спасительного 17-го места хозяев отделяют 6 очков.
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«Торино» в прошлом туре в домашних стенах был близок к тому, чтобы прервать свою безвыигрышную серию, но не сумел одолеть «Интер»: миланцы сравняли счёт в добавленное время на 93-й минуте. А вот на выезде туринцы играют не лучшим образом: в 12-ти гостевых матчах лишь одна победа.
Серия А выходит на финишную прямую, поэтому в Генуе понимают, как важны очки в таких матчах. Думаю, хозяева приложат максимум усилий, чтобы как минимум не проиграть в этой встрече», — сказал Тесленок.
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