«Астон Вилла» — «Арсенал»: ставка Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 30-го тура АПЛ «Астон Вилла» – «Арсенал».

Ставка: «Арсенал» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.03.

«Единственный субботний матч АПЛ должен получиться интересным. Может, он не получится результативным, но смотреть за тем, что будет происходить на поле, наверняка будет интересно.

Гвардиола ответил на вопрос о возможном переходе Холанда в «Манчестер Сити».

Мне кажется, «Арсенал» здесь будет действовать в противоположном ключе от того, что мы видели в среду в игре с «Ливерпулем». Здесь лондонцам придётся играть от себя и уже самим искать бреши в обороне соперников.



Ну а «Вилла» при Джеррарде играет организованно, компактно сзади и интересно при контрвыпадах.



Масса атакующих игроков в составах обеих команд находится в хорошей форме – Мартинелли, Эдегор, Коутинью, Рэмзи… В общем, игра должна получиться напряжённой. На поле Джеррард гораздо чаще выходил победителем в противостоянии с Артетой, но здесь испанец всё-таки небольшой фаворит».

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