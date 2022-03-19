«Ахмат» — «Локомотив»: ставка Константина Генича на матч 22-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч 22-го тура РПЛ «Ахмат» – «Локомотив».
Ставка: «Ахмат» забьёт один или два гола за 1.60.
«Ахмат» два тура подряд не выигрывает. Было обидное поражение от «Рубина» — 1:2, не совсем по игре. В предыдущем туре «Ахмату» в концовке с «Уралом» повезло: Гудиев несколько опасных моментов вытащил.
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В первом круге «Ахмат» обыграл «Локомотив» на выезде. А в последних трёх матчах «Ахмат» неплохо с «Локомотивом» играет — не уступает. Но «Локомотив» в последнем матче недурно смотрелся с ЦСКА. Видно, что физически команда чуть прибавляет. Компенсирует она недоработки на сборах. Сейчас «Локомотив» уже поинтереснее выглядит, посвежее, чем в той же игре с «Енисеем» в Кубке России.
«Ахмат» дома — всегда грозная сила. В последнем матче команд в Грозном «Ахмат» ничего, правда, забить не смог, но сейчас оборона «Локомотива» играет не очень убедительно — в каждом матче пропускает. Шансы у «Ахмата» будут. Я думаю, забить-то «Ахмат» забьёт, но точно не больше двух мячей.
Мой прогноз — «Ахмат» забьёт 1-2 мяча за 1.60. Можно было бы и «обе забьют» сыграть, но остановлюсь на индивидуальном тотале «Ахмата» за вполне нормальный коэффициент».
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