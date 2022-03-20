«Рома» – «Лацио»: прогноз Эдуарда Мора на римское дерби

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Рома» – «Лацио».

Ставка: победа «Лацио» за 2.90.

«Интригующий матч. Команды находятся совсем рядом в таблице, занимают пятое и шестое места. У Ромы на одно очко меньше. Игра «Лацио» мне нравится гораздо больше.

«Рома» — «Лацио»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.

На мой взгляд, чем дольше Моуринью работает с «Ромой», тем нестабильнее команда играет. Она как минимум не растет. А мне кажется, что становится только хуже. Выезжает за счет того, что есть отдельные сильные футболисты: Абрахам и Мхитарян.



А у «Лацио» игра становится все лучше. Маурицио Сарри проделывает хорошую работу, «Лацио» прибавляет. Думаю, что в турнирной таблице в итоге окажется выше «Ромы».



В этом матче, безусловно, будет очень много эмоций. Не сомневаюсь, что будет много желтых карточек (возможно, красная). По поводу того, сколько будет голов, сказать сложно. Очень многое зависит от того, как игра начнется, будет быстрый гол или нет.



Мне кажется, что шансов на победу «Лацио» больше, команда играет лучше. С большой долей вероятности должен отличиться Педро, у которого зуб на Моуринью.



«Лацио» выиграет еще и потому, что имел полноценный цикл подготовки к этому матчу. А «Рома» в тяжелейшей борьбе в Лиге конференций забила гол, который ее вывел в следующий раунд. Они оставили там много сил и эмоций. После этого на игру с «Лацио» их может просто не хватить. Мой прогноз – победа «Лацио».

Чинквини: никто не сможет расторгнуть контракты с Кокориным и Миранчуком.

«Реал» — «Барселона»: где покажут матч чемпионата Испании.

Карпин рассказал о своём отношении к возможному расширению РПЛ.