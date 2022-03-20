«РБ Лейпциг» — «Айнтрахт»: ставка Романа Нагучева на матч немецкой Бундеслиги

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев дал прогноз на матч 27-го тура Бундеслиги сезона-2021/2022 «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт».

Ставка: «РБ Лейпциг» победит с форой (-1.5) за 2.12.

«Матч «Лейпциг» — «Айнтрахт» очень прост для прогноза, но важно, что же выбрать из ставок на такой матч. На простую победу «Лейпцига» дают 1.45. Это не очень интересно, поэтому давайте повышать ставки и возьмём победу «Лейпцига» с форой (-1.5).

Почему «РБ Лейпциг» так хорош при Доменико Тедеско?

С тех пор как Доменико Тедеско возглавил «Лейпциг», то именно этот клуб является лучшей командой Бундеслиги.



На неделе «Айнтрахт» играл сложный матч против «Бетиса». Это была изматывающая встреча. «Лейпциг» не играл свой матч против «Спартака», так как московский клуб дисквалифицирован, поэтому немцы отдыхали. Тут простая логика.



Встречается команда, которая играет дома и выглядит явно свежее с командой, которая устала после недавнего матча. Тем более что «Айнтрахт» находится в странной форме и на протяжении сезона порой преподносит неприятные сюрпризы.



В такой ситуации именно более свежая команда и считается фаворитом, причём уверенным. В моём понимании это будет победа «Лейпцига» с форой (-1.5). Можно взять и с форой (-2), если вы готовы рисковать».

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