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«Монако» — «ПСЖ»: фрибет 2000 рублей к матчу Лиги 1

«Монако» — «ПСЖ»: фрибет 2000 рублей к матчу Лиги 1
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20 марта пройдёт матч Лиги 1 между «Монако» и «ПСЖ». Начало — в 15:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера Фонбет и использовать его на любое событие!

Чтобы получить бонус, выполни простые действия:

1. Зарегистрируйся в БК Фонбет.

2. Скачай приложение Фонбет и пополни счёт на сумму от 100 рублей.

Фрибет будет доступен в мобильном приложении Фонбет после выполнения условий.

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