Италия — Северная Македония: прогноз Кирилла Дементьева на стыковой матч чемпионата мира

Футбольный комментатор, амбассадор БК «Фонбет» Кирилл Дементьев дал прогноз на стыковой матч 1/2 финала отбора к ЧМ-2022 Италия — Северная Македония.
Ставка: ТМ 3 за 1.77.
«Италия сама осложнила себе жизнь, неудачно сыграв в группе, уступив первое место. Теперь должна пробиваться на чемпионат мира через стыки. Первый соперник в лице Северной Македонии, на первый взгляд, довольно простой, но неудобный. Итальянцы не большие мастера игры первым номером, хотя при Манчини они умеют хорошо держать мяч, но это не всегда воплощается в острые атаки.
Италия — Македония: когда начало, где покажут.
Македония, конечно же, будет играть глубоко в «автобусе», искать острые контратаки и надеяться на какое-то чудо. В первую очередь на то, что удастся затащить игру в дополнительное время и серию пенальти.
Думаю, что тотал меньше — безопасная ставка на этот матч. Я бы взял тотал меньше 3. По линии «Фонбет» коэффициент 1.77. Вполне хороший коэффициент для такой ставки», — сказал Дементьев.
Дюков — о заявках на проведение Евро: а вы предлагаете разобрать стадионы?
Василий Уткин: «Барселона» такими темпами улетит в космос к сентябрю.
- 24 марта 2022
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
- 23 марта 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 22 марта 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00