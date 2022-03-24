Италия — Северная Македония: прогноз Кирилла Дементьева на стыковой матч чемпионата мира

Футбольный комментатор, амбассадор БК «Фонбет» Кирилл Дементьев дал прогноз на стыковой матч 1/2 финала отбора к ЧМ-2022 Италия — Северная Македония.



Ставка: ТМ 3 за 1.77.



«Италия сама осложнила себе жизнь, неудачно сыграв в группе, уступив первое место. Теперь должна пробиваться на чемпионат мира через стыки. Первый соперник в лице Северной Македонии, на первый взгляд, довольно простой, но неудобный. Итальянцы не большие мастера игры первым номером, хотя при Манчини они умеют хорошо держать мяч, но это не всегда воплощается в острые атаки.

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Македония, конечно же, будет играть глубоко в «автобусе», искать острые контратаки и надеяться на какое-то чудо. В первую очередь на то, что удастся затащить игру в дополнительное время и серию пенальти.



Думаю, что тотал меньше — безопасная ставка на этот матч. Я бы взял тотал меньше 3. По линии «Фонбет» коэффициент 1.77. Вполне хороший коэффициент для такой ставки», — сказал Дементьев.

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