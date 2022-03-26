Англия — Швейцария: ставка Тимура Журавеля на товарищескую игру

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на товарищеский матч Англия — Швейцария.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.78.

«Я много раз был на матчах сборной Англии на «Уэмбли». Скажу, что это особый жанр. Товарищеский матч сборной Англии – это как мем, это гарантия того, что будет скучно и неинтересно. У англичан не хватает мотивации, чтобы играть товарищеские матчи, публика ведёт себя тихо и безынициативно.

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Что говорить, если Англия, играя даже официальные матчи при Гарете Саутгейте, не даёт зрелища. В поиске правильной ставки на этот матч я выберу безголевую суть этого матча. Нет мотивации у сборной Англии, Саутгейт не способен её подарить.



Швейцарцы – приличная команда, в последних играх они много забивают, но магия товарищеской игры от сборной Англии будет здесь главным фактором. Так что берём в этом матче низ. Будет тягомотина, команды не будут выкладываться, а будут себя беречь. Ради чего игрокам АПЛ в разгаре сезона выкладываться?



Я так вижу игру Англия – Швейцария — тотал меньше 2.5 мяча».

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