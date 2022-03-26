СКА — «Спартак»: прогноз Владимира Вуйтека на пятый матч 1/4 финала Кубка Гагарина

Бывший известный хоккейный тренер Владимир Вуйтек сделал прогноз на пятый матч серии между СКА и «Спартаком».

Ставка: итоговая победа СКА за 1.58.

«В прошлой игре серии СКА добился тяжёлой победы, он смог обыграть «Спартак» только в овертайме 2:1. Сейчас СКА должен завершать эту серию на домашнем льду, у армейцев более сильная команда, и она не упустит возможности выйти в финал конференции перед своими болельщиками.

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«Спартак» на грани вылета из плей-офф, ему будет важно в будущей игре забросить первым, тогда он сможет побороться за победу. Если же «Спартак» пропустит первым, то в таком случае отыграться будет очень сложно и есть большая вероятность, что СКА добьётся уверенной победы. Многое будет зависеть от первой шайбы, кто её забросит, тот и получит большее преимущество.



В этой игре сложно спрогнозировать результативность, так как если первым забьёт «Спартак», то он станет действовать строго от обороны и много не пропустит. Если же первым отличится СКА, то дело может завершиться и разгромом, армейцы захотят отомстить «Спартаку» за сокрушительное поражение в первой встрече со счётом 1:6».

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