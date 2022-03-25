СКА — «Спартак», 5-й матч. Роман Ротенберг доведёт дело до конца

26 марта состоится пятый матч 1/4 финала Кубка Гагарина СКА — «Спартак». Начало встречи — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.53, а успех «Спартака» оценён экспертами в 5.45.

Коэффициенты букмекеров на 5-й матч плей-офф КХЛ СКА — «Спартак» 26 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что 5-й матч плей-офф КХЛ СКА — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.83, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.04. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.90. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.88.

Прогноз и анализ 5-го матча Кубка Гагарина СКА Санкт-Петербург — «Спартак» Москва (26.03.2022)

На 26 марта в Континентальной хоккейной лиге запланировано две встречи четвертьфинальной стадии плей-офф. Отдельного внимания заслуживает пятый матч между петербургским СКА и московским «Спартаком», который пройдёт на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Первое вбрасывание состоится в 17:30 мск.

Предполагалось, что СКА в противостоянии со «Спартаком» выступит явным фаворитом, однако после четырёх игр фаворитом он является лишь на бумаге. По игре возникают большие вопросы. Счёт в серии 3-1 в пользу петербуржцев, но в трёх последних случаях они побеждали со счётом 2:1. При этом четвёртый матч дошёл до овертайма.



Среди главных вопросов — что с лидерами СКА? Никита Гусев наконец-то забросил шайбу, но почему-то звёздное нападение играет довольно тускло в этой серии. Например, в серии с тем же минским «Динамо» получалось гораздо больше. Сейчас же голов нет, хотя и моментов порой достаточно. Броски в створ не дадут соврать.



В последней игре «Спартак» на своём льду даже перебросал подопечных Романа Ротенберга: 35-32. И тут, конечно, красно-белым стоит отдать должное. Не имея в составе звёзд, играют чуть ли не на равных в этой серии с петербуржцами, постоянно борются.

Впрочем, пятый матч может оказаться последним для московской команды, так как 1-3 в серии — это очень шаткое положение. Теперь москвичам нечего, конечно, терять. В пятом матче мы бы ожидали много единоборств, а вот обилия голов, наоборот, не ждём. Соперники этим не радуют. Лишь первый матч, где красно-белые прыгнули выше головы и завысили планку, оказался результативным.



Хотя если рассмотреть последнюю игру, то там обе команды имели отличные шансы забросить куда больше шайб, чем забросили в итоге. Отдельно стоит отметить Оскара Данска и Ларса Юханссона, голкиперы снова показывают высокий уровень мастерства. Да и по игре выделить фаворита сложно, в плане самоотдачи обе команды играют очень здорово.

Красно-белым в последней игре не хватало завершения, а переиграть вратаря удалось лишь под конец, хотя к воротам подход был найден. Сейчас серия подходит к своей кульминации, пятый матч будет очень тяжёлым для всех. Гости будут бороться до последнего, однако СКА дома играет очень уверенно.



В пяти последних домашних матчах петербуржцы добыли четыре победы, а «Спартак» на выезде выиграл три из пяти встреч. При этом в очных встречах в Санкт-Петербурге у москвичей две победы в пяти матчах, одна из которых — за пределами основного времени.



Конечно, можно было бы рассмотреть ставку «обе забьют + победа СКА» за 2.06. Коэффициент хороший. Соперники борются, не дают друг другу завладеть преимуществом. Да и в серии ещё ни разу не было «сухих» игр. Однако нам больше нравится «тотал меньше 5.5 шайбы + СКА не проиграет» за 1.83. Коэффициент ниже, зато вариант попроще. Есть подстраховка. Петербуржцы фавориты, но могут снова затянуть.

СКА — «Спартак»: прогноз и ставка на 5-й матч плей-офф КХЛ 26 марта 2022 года

На данный момент СКА — фаворит серии. Однако красно-белые дадут бой. Пятая встреча, на наш взгляд, окажется решающей. Будет много борьбы, мало забитых голов. При этом за петербуржцев более опытный состав. Думается, они как минимум не проиграют.



Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы + СКА не проиграет за 1.83.