Англия — Швейцария: прогноз Егора Титова на товарищеский матч

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на товарищеский матч Англия – Швейцария.
Ставка: победа Англии и тотал больше 2.5 мяча за 3.00.
«Команды уже начинают постепенно готовиться к чемпионату мира. Англичане давно себе всё обеспечили и могут поэкспериментировать. Соперник хороший, швейцарцы на Евро показали, что с ними нужно считаться. Они выбили французов, дали бой испанцам. А в отборе к чемпионату мира сумели опередить итальянцев. И теперь, как мы знаем, Италия вообще пролетает мимо Катара. А Швейцария там выступит.
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Швейцарцы по ходу квалификации всё время догоняли и только в самой концовке вырвались вперёд. Мне кажется, они сейчас находятся в эйфории до сих пор, испытывают позитивные эмоции. Где-то могут не до конца настроиться на эту встречу, а просто сыграть весело и ярко.
Англия же может этим воспользоваться. Она играет у себя и захочет обязательно победить. Состав у неё боевой, но пропустить англичане могут, ведь отсутствуют некоторые важные игроки обороны. Швейцарцы же в любом матче создают моменты.
Я бы здесь поставил на победу Англии через тотал больше 2.5 мяча. И 2:1 может быть, и 3:0. У Англии атака по именам очень серьёзная — во главе с Кейном, который отличную форму набрал. Уверен в ставке на 8 из 10».
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