«Югра» — «Динамо» Спб: прогноз Дарьи Мироновой на матч плей-офф ВХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч плей-офф ВХЛ «Югра» — «Динамо» Спб.



Ставка: победа «Югры» в матче за 1.50.



«Югра» — безусловный лидер чемпионата и плей-офф. Команда хорошо укомплектована и не первый год показывает ровный хоккей. Цель есть, по игре «Югры» она заметна на каждом углу площадки.

Максим Лебедев дал прогноз на 6-й матч серии «Авангард» — «Металлург».

На радость Пушкову московское «Динамо» после вылета из плей-офф КХЛ отправило ему укрепление в виде Рашевского, Яковлева, но перспективных игроков нужно уметь использовать. Пока что на ум приходит воспоминание о чемпионате мира — 2018, когда, имея в руках один из лучших составов сборной Беларуси, тренерский штаб (Пушков, Захаров) не сумел построить команду, конфликтовал с игроками, уступал все игры с крупным счётом и по итогу вылетел из элитного дивизиона. Изменилась ли тренерская мысль, покажет этот этап. Но на данный момент «Динамо» насыщено добротными хоккеистами. Рашевский, если ему не мешать, способен солировать и выступать плеймейкером.



В прошлом полуфинале югорчане сыграли с петербуржцами семь матчей. В составе обеих команд много игроков с опытом выступления КХЛ и уже ветеранским стажем в ВХЛ. К примеру, Пилипенко после ярких сезонов с «Югрой» смог вернуться в КХЛ и закрепиться в «Северстали».

Дарья Миронова сделала прогноз на 6-й матч серии «Авангард» — «Металлург».

Динамовцы уступали в предыдущей серии 0-2, но переломили её исход, победив 4 раза подряд. Здесь стоит брать во внимание и плей-офф КХЛ, потому что «Спартак» перетягивал силы «Химика» в самый неподходящий для команды момент. Также серия показала и слабые места команды — ей тяжело сохранять преимущество и вести в счёте.



В преддверии полуфинала «Югра» побегала с баллонами, а значит, что начало может получиться на тяжёлых ногах, к 3-4-му матчу команда выйдет на пик. Всё же отдам предпочтение «Югре» и её территориальному преимуществу. Победа хозяев при любом исходе», — сказала Миронова.

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