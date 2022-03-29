Португалия – Северная Македония: прогноз Дениса Казанского на стыковой матч ЧМ-2022

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Португалия – Северная Македония.



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 1.98.



«Северная Македония навела шороху, да и вообще написала футбольную историю, выбив Италию. Но я бы обратил внимание на то, что македонцы и на Евро были хороши, играли не так давно с Германией, смогли победить.

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Конечно, для Криштиану игра будет непростой, каким бы легким на первый взгляд ни казался этот жребий.



Гости также сыграют крепко в обороне. Другое дело, что Португалия, наверное, будет не такой яркой, как Италия. Мне кажется, такого количества моментов команда не будет создавать, потому что ей и не надо.



У португальцев гораздо ярче реализация. Как минимум два раза в последних

6 домашних матчах Португалия забивает. Да, на ноль португальцы не играют. С такой качественной атакой в лице Жоты и Криштиану сравнение Португалии и Италии в данный момент – в пользу первых.



Думаю, что здесь будет очень упорный первый тайм. Может быть, открытая игра во второй половине, на что и нужно рассчитывать. Северная Македония, если будет проигрывать, то станет рисковать и открываться. Кроме того, команда очень много сил оставила в матче с Италией. Думаю, что самый результативный тайм в этом матче – второй», — сказал Казанский.

Ставка с коэффициентом 3.90 на матч Португалия — Северная Македония.

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