Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Португалия – Северная Македония: ставка Егора Титова на стыковой матч ЧМ-2022

Португалия – Северная Македония: ставка Егора Титова на стыковой матч ЧМ-2022
Комментарии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Португалия – Северная Македония в квалификации ЧМ-2022.

Ставка: победа Португалии с форой (-1.5) за 1.67.

«Честно признаюсь, что не ожидал здесь увидеть сборную Северной Македонии, но это произошло. Македонцам нужно отдать должное: они терпели, терпели, бились и получили шанс, которым воспользовались. Такое в футболе порой случается.

Португалия — Северная Македония: какой канал покажет.

Но я не верю во вторую подряд сенсацию. Все-таки очень тяжелый матч провели македонцы в Италии, много сил отдали и выплеснули просто все эмоции. Если бы играли сейчас дома, может, что-то бы и получилось, но опять выезд. Это практически приговор.

Португалия здорово провела первый тайм с Турцией, просто смяла ее. Но во втором тайме все могло перевернуться, если бы Бурак забил пенальти. 2:2 за 8 минут до конца, возможное дополнительное время… Но в итоге португальцы забили третий.

Я думаю, что здесь Португалия максимально строго сыграет сзади, ничего не даст создать соперникам. Благо ошибка итальянцев перед глазами. А впереди у нее такие звезды, что пару мячей забьют. Поэтому ставлю на Португалию с форой (-1,5). Все-таки по индивидуальным качествам атака Португалии на порядок сильнее итальянской», — сказал Титов.

Экс-футболист сборной Нидерландов назвал Роналду балластом «МЮ».

Ставка с коэффициентом 3.90 на матч Португалия — Северная Македония.

Василий Уткин: теперь «Фиорентина» не избавится от Кокорина никогда.

Луческу: российские спортсмены не должны расплачиваться за происходящее на Украине.

Португалия — Северная Македония. Прогноз «Фонбет»: македонцы готовы к новой сенсации Португалия — Северная Македония. Прогноз «Фонбет»: македонцы готовы к новой сенсации
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022