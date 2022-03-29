Португалия – Северная Македония: ставка Егора Титова на стыковой матч ЧМ-2022

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Португалия – Северная Македония в квалификации ЧМ-2022.



Ставка: победа Португалии с форой (-1.5) за 1.67.



«Честно признаюсь, что не ожидал здесь увидеть сборную Северной Македонии, но это произошло. Македонцам нужно отдать должное: они терпели, терпели, бились и получили шанс, которым воспользовались. Такое в футболе порой случается.

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Но я не верю во вторую подряд сенсацию. Все-таки очень тяжелый матч провели македонцы в Италии, много сил отдали и выплеснули просто все эмоции. Если бы играли сейчас дома, может, что-то бы и получилось, но опять выезд. Это практически приговор.



Португалия здорово провела первый тайм с Турцией, просто смяла ее. Но во втором тайме все могло перевернуться, если бы Бурак забил пенальти. 2:2 за 8 минут до конца, возможное дополнительное время… Но в итоге португальцы забили третий.



Я думаю, что здесь Португалия максимально строго сыграет сзади, ничего не даст создать соперникам. Благо ошибка итальянцев перед глазами. А впереди у нее такие звезды, что пару мячей забьют. Поэтому ставлю на Португалию с форой (-1,5). Все-таки по индивидуальным качествам атака Португалии на порядок сильнее итальянской», — сказал Титов.

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Ставка с коэффициентом 3.90 на матч Португалия — Северная Македония.



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