Швейцария — Косово: прогноз Алексея Андронова на контрольный матч

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на товарищеский матч Швейцария – Косово.



Ставка: победа Швейцарии с форой (-1.5) за 2.04.



«Ещё один товарищеский матч, который любопытен тем, что сборные прямо друг с другом связаны. В швейцарской команде достаточно много выходцев из Косово и Албании, поэтому это действительно будет товарищеский матч для них. Думаю, он будет приятным и для тех и для других.

Хави считает Дибалу переоценённым, он не перейдёт в «Барселону».

Швейцарская команда уже должна вступать в фазу подготовки к чемпионату мира. Соперник уступает им в классе. При всём задоре, который сборная Косова порой демонстрирует, мне кажется, игра будет для них достаточно сложной. Швейцария показала себя тактически грамотной командой, которая может абсолютно всем доставить неприятности.



Думаю, здесь хорошая ставка — победа Швейцарии с форой (-1.5) и достаточно большим коэффициентом 2.04. Мне почему-то кажется, что хозяева не ограничатся одним забитым мячом и минимальной победой. Тут даже разгром может быть», — сказал Андронов.

Итальянские футболисты оставили горы мусора в раздевалке после матча с Северной Македонией.

У Абрамовича обнаружили симптомы отравления после участия в переговорах.

Луческу: российские спортсмены не должны расплачиваться за происходящее на Украине.