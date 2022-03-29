Португалия — Северная Македония: прогноз Эльвина Керимова на игру отбора ЧМ-2022

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на стыковой матч отбора к ЧМ-2022 Португалия — Северная Македония.
Ставка: победа Португалии и ТМ 3.5 за 1.91.
«Португальцы несколько дней назад обыграли Турцию в тяжёлом матче, у них были проблемы. Не случайно Португалия не отобралась на чемпионат мира напрямую. У неё грандиозные проблемы в обороне. Как знать, если бы турки реализовали пенальти при счёте 1:2, то могли бы перевернуть игру. Несмотря на наличие больших звёзд в составе Португалии, она испытывает проблемы в игре, победа на Турцией была очень тяжёлой.
Португалия — Северная Македония: какой канал покажет.
Северная Македония сенсационно выбила Италию, но я бы не переоценивал этот результат, так как в футболе всякое бывает. Италия доминировала весь матч, создавала моменты, но просто не повезло. Македонцы играли в автобус, причём не очень хорошо, позволяя создавать моменты.
Португалия намного сильнее, второй раз подряд автобус не должен побеждать. Португалия должна сделать выводы из игры с Турцией и выйти на чемпионат мира.
У Португалии во всех линиях есть звёзды, у неё фантастическая линия нападения, поэтому португальцы должны добиться своего – Роналду должен воспользоваться шансом поехать на чемпионат мира.
Мой прогноз – победа Португалии и тотал меньше 3.5. Почему меньше 3.5 гола? Македония будет самоотверженно защищаться всей командой, а Португалия плохо взламывает автобусы, она не очень хороша в позиционных атаках. Много Португалия не забьёт, но свою задачу решит», — сказал Керимов.
Экс-футболист сборной Нидерландов назвал Роналду балластом «МЮ».
Ставка с коэффициентом 3.90 на матч Португалия — Северная Македония.
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