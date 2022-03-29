Португалия — Северная Македония: прогноз Дениса Наливайко на стыковую игру ЧМ-2022

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч квалификации на чемпионат мира — 2022 Португалия — Северная Македония.



Ставка: победа Северной Македонии с форой (+2) за 1.78.



«Португальцы в этом матче будут явными фаворитами. Примерно такими были и итальянцы в противостоянии с Северной Македонией, но это не помогло сборной Италии выйти в финал квалификации на ЧМ-2022.

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Я думаю, что в этой встрече футбол будет идентичным к предыдущему матчу македонцев. Они опять сядут даже не в двух, а в трёхэтажный автобус. Все три линии будут у своей штрафной. Македонцы будут надеяться исключительно на контратаки, такой же шальной гол.



Португальцы не сказать что это прям мастера позиционных атак. На чемпионате Европы довольно много проблем было, а в матче с Турцией соперник играл по-другому. Турки не отсиживались в обороне, а шли вперёд. Если бы удалось сборной Турции забить с пенальти, игра могла бы сложиться совсем по-другому. Предлагаю в этой встрече взять победу сборной Македонии с форой (+2).

Ожидаю, что португальцы победят, но с разницей в один мяч, если будет зафиксирована победа с разницей в два гола, то будет возврат. На большее рассчитывать очень непросто», — сказал Наливайко.

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Ставка с коэффициентом 3.90 на матч Португалия — Северная Македония.



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