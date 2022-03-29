Дания – Сербия: прогноз Егора Титова на товарищескую встречу

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на товарищеский матч Дания – Сербия.
Ставка: победа Сербии с форой (0) за 2.86.
«Обе команды, на мой взгляд, переживают подъем в последнее время. Но в случае с датчанами это более очевидно: все видели, как они хороши были на чемпионате Европы, дошли до полуфинала. В отборочном цикле у них не возникло ни малейших проблем. И сейчас, как мне кажется, Дании надо пройти испытание медными трубами.
С голландцами матч у них не получился, проиграли 2:4. Посмотрим, что будет дальше.
У сербов чуть позднее случился прорыв. В отборочном цикле выглядели неплохо, но звездный час — гостевой матч в Португалии, где случилась победа на последних секундах. И сейчас Сербия уже на чемпионате мира, а Португалия еще играет стыки. На днях сербы на классе обыграли в гостях венгров — 1:0.
И здесь я бы рискнул поставить на Сербию. По именам, может быть, Дания чуть превосходит Сербию, но балканцы на кураже. Возьму сербов с форой (0). Коэффициент интересный, а силы близки к равным», — сказал Титов.
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