Норвегия – Армения: прогноз Алексея Андронова на товарищескую игру

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на товарищеский матч Норвегия – Армения.



Ставка: победа Норвегии с форой (-1.5) за 2.05.



«Команды довольно труднопредсказуемые, особенно сборная Армении, у которой была совершенно ужасная серия во второй половине 2021 года, когда она не могла на протяжении 9 матчей подряд выиграть. В какой-то момент казалось, что у Армении есть шанс поехать на чемпионат мира, но затем серия неудачных результатов это все разрушила. В последнем матче армяне добились минимальной победы 1:0, но пока полностью восстановить игру и стабильность состава им не удалось.



Норвегия сильно отличается от соперника. Прежде всего, у нее очень мощная передняя линия, в которой есть Холанд, Серлот, Эльюнусси. Эти игроки могут доставить проблемы абсолютно любой команде. Думаю, что Армения, которая безалаберно играла в обороне в последнее время, не исключение.



Поставлю на победу Норвегии с форой (-1,5) мяча. Благо, что коэффициент выше двойки — 2,05. Он абсолютно соответствует предматчевому раскладу», — сказал Андронов.