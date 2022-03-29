Швейцария — Косово: ставка Константина Генича на товарищескую игру

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на товарищеский матч Швейцария – Косово.
Ставка: Швейцария забьёт минимум 2 гола за 1.65.
«В Европе пройдёт серия товарищеских матчей. Выбрал, на свой взгляд, самые интересные. Сборная Швейцарии в Цюрихе будет принимать сборную Косова. Швейцарцы тут на днях погостили в Англии и проиграли на «Уэмбли» — 1:2. Смотрелись неплохо, даже вели в счёте — Эмболо забил первый мяч. Швейцария здорово смотрелась и на чемпионате Европы. Состав хорош. Вообще у швейцарцев многие лидеры играют в топовых чемпионатах. Играя дома, Швейцария постарается порадовать своих болельщиков, тем более после поражения. Не так часто в Цюрихе Швейцария играет, но почему бы не сыграть в этом городе.
Косово в последнем товарищеском матче крупно обыграл Буркина-Фасо — 5:0. Но сдержать атаку швейцарцев на выезде косоварам будет проблематично. Там есть и Шакири, и Штеффен, и Варгас, и Гавранович с Соу, Цубер. Хорошая сборная.
Плюс, если посмотреть на результаты Швейцарии дома, не беря в расчёт чемпионат Европы, была ничья с итальянцами (1:1), но забили два североирландцам, 4 — Литве, Болгарии в нужном матче забили 4. Минимум два Швейцария забить должна. Сыграл бы индивидуальный тотал Швейцарии больше 1.5 мяча за 1.65», — сказал Генич.
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