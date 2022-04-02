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Роман Гутцайт дал прогноз на дерби «Локомотив» — «Спартак» в 23-м туре РПЛ

Роман Гутцайт дал прогноз на дерби «Локомотив» — «Спартак» в 23-м туре РПЛ
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Известный телекомментатор и футбольный эксперт Роман Гутцайт сделал прогноз на московское дерби «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.83.

Где покажут матч «Локомотив» — «Спартак»?

«Пока ни одну из этих команд нельзя назвать сыгранной и находящейся в оптимальной форме. «Локомотив» в принципе порой показывает иррациональный результат, побеждая «Ахмат» на выезде или переигрывая «Химки» 3:2. Он и сам создаёт, и соперникам многое позволяет в атаке.

«Спартак» мне представляется чуть более организованным на данный момент. При этом при Пауло Ваноли «Спартак» тоже регулярно и забивает сам, и пропускает. Матчи «Спартака» достаточно темпераментны именно в плане количества моментов, которые мы наблюдаем. Мне кажется, что вполне логично на эту встречу рассмотреть вариант, при котором забивают обе команды. На это вполне достойные шансы».

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