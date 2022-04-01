«Локомотив» — «Спартак». Зарема Салихова возьмёт выходной

2 апреля состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.21. Успех красно-зелёных оценён экспертами в 3.68. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Где покажут матч «Локомотив» — «Спартак»?

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак» 2 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз матча 23-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» (02.04.2022)

После заключительных матчей отборочного цикла ЧМ-2022 возвращаемся на внутреннюю арену. Две трети сезона Российской Премьер-Лиги позади, осталась последняя — самая интересная. На 2 апреля запланировано четыре встречи 23-го тура. В одной из них на стадионе «РЖД Арена» состоится столичное дерби «Локомотив» — «Спартак».

Из-за очередной смены наставника и глобальной трансферной кампании «Локомотив» возобновил сезон далеко не лучшим образом. Сначала выбыл из Кубка России, потерпев на стадии 1/8 финала разгромное поражение от «Енисея» (0:4) из ФНЛ. Затем с трудом обыграл в большинстве «Химки» (3:2) и уступил ЦСКА (1:2) в матчах 20-го и 21-го туров РПЛ соответственно.

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Впрочем, позитивные моменты тоже имеются. В противостояниях с химчанами и москвичами результативностью порадовали новички — Ян Кухта и Вильсон Изидор. Нападающие быстро адаптировались в коллективе и здорово вписались в ритм РПЛ. Благодаря их стараниям железнодорожники одержали победу в матче последнего тура чемпионата России с «Ахматом» (3:2) в гостях.



Оба игрока записали на свой счёт по голу и голевой передаче. Стоит заметить, что форварды обладают отличной реализацией и явно выделяются на поле. За счёт активности и техники. До зимнего перерыва «Локомотив» не мог похвастать такой мощностью атакующей линии, а потому зачастую играл от обороны, с трудом добывая нерезультативные победы и ничьи.

Сейчас же красно-зелёные предпочитают атакующую стратегию игры. Хотя это вынужденная мера, связанная с банальным отсутствием ресурсов. Команде сильно не хватает профильных защитников. Несмотря на старания Даниила Худякова, который выдал великолепный матч с грозненцами и совершил семь отличных сейвов, пропускают железнодорожники регулярно.



«Спартак» зимой тоже подвергся смене наставника. На пост главного тренера заступил Паоло Ваноли. Под руководством итальянского специалиста клуб одержал только одну победу за последние четыре тура чемпионата России — над «Динамо» (2:0). Также сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (1:1) и потерпел поражения в матчах с ЦСКА (0:2) и «Краснодаром» (1:2).



Исходя из имеющихся ресурсов, Ваноли во всех встречах использовал атакующие схемы игры с тремя защитниками. Вследствие этого его подопечные нанесли на порядок больше ударов, чем нижегородцы, армейцы и краснодарцы. Лишь столичному «Динамо» уступили по количеству ударов, зато добыли необходимый результат.

Стоит заметить, что бело-голубые играли в меньшинстве, красную карточку в компенсированное к первому тайму время схлопотал Гильермо Варела. Сергей Карасёв не стал церемониться с защитником и в целом отсудил очень строго. По поводу этого высказался Игорь Федотов. Бывший рефери выразил мнение, что его коллегу могли надломить новости от ФИФА и УЕФА.

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Организации ввели санкции, ввиду которых российские клубы и судьи, а также национальная команда были отстранены от матчей на международной арене. Карасёв не раз обслуживал яркие встречи европейских клубов и сборных, потому действительно может пребывать в плохом расположении духа. Более того, он даже судил последние матчи РПЛ без эмблемы ФИФА.



Сам рефери объяснил это банальным отсутствием новых зарубежных нашивок. Грядущее дерби обслужит как раз бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Надеемся, в этот раз он даст командам больше возможностей для борьбы. Зарема Салихова, которая защищает интересы красно-белых и борется с судейским произволом, может быть спокойна.



В то же время, на наш взгляд, встреча должна получиться результативной. Выявить фаворита в ней проблематично. Красно-белые имеют больше ресурсов, но их капитально подводит реализация. С другой стороны, много пропускающим коллективам забивают часто. Например, в 1/8 финала Кубка России крупно обыграли «Кубань» (6:1). Хет-трик записал на свой счёт новичок — Шамар Николсон.

Красно-зелёные, в свою очередь, выглядят совсем иначе, нежели до зимнего перерыва. За последних трёх матча РПЛ порадовали результативностью, наколотив аж семь мячей. Однако пропустили за этот период тоже достаточно — шесть. Плюс потерпели разгромное поражение от «Енисея». При таком раскладе, думаем, можно взять ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.07.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак» 2 апреля 2022 года

«Спартак» в последних четырёх матчах РПЛ испытывал проблемы с реализацией. Активно штурмовал ворота оппонентов, но банально не везло. В предстоящей встрече есть отличная возможность исправиться. «Локомотив» имеет острую нехватку защитников, из-за этого пропустил по два мяча в каждой из трёх последних встреч РПЛ. Новички адаптировались и радуют результативностью, но нет гарантий, что забьют больше, чем соперник. Думаем, встреча порадует большим количеством голов, а уж кто окажется сильнее — увидим.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.07.

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