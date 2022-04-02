«Ростов» — «Нижний Новгород»: ставка Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч РПЛ «Ростов» – «Нижний Новгород».

Ставка: тотал меньше 2 мячей за 2.08.

«Неплохо показал себя «Ростов» в последних матчах с «Динамо» и «Рубином», но эта встреча обещает быть не проще предыдущих. Дома и ответственность другая, здесь ждут хорошего результата. Придётся «Ростову» играть от себя, первым номером.

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Не уверен, что нынешний состав команды Карпина к этому полностью готов. А «Нижний Новгород» совсем не подарок. Против ЦСКА в меньшинстве оборонялись почти что образцово, пропустив единственный мяч на последних секундах. Потом была ничья в «Уфе», ничья со «Спартаком». И по сезону в гостях команда Кержакова очень зубасто выглядит. Вторым номером она умеет действовать, все футболисты знают свой манёвр.



Думаю, «Ростов» будет упорно биться в закрытую дверь, а нижегородцы грамотно обороняться, выжидая шанс в контратаке. Не знаю, сумеют ли гости подкараулить свой момент, но сами вряд ли много пропустят. Даже нынешний ЦСКА ничего не мог придумать со всеми своими легионерами. Сыграю тотал меньше 2 мячей. Уверен в ставке на 7 из 10».

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