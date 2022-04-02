«Бёрнли» — «Манчестер Сити»: прогноз Александра Елагина на игру АПЛ

Телекомментатор и специалист в английском футболе Александр Елагин сделал прогноз на матч с участием лидера АПЛ «Бёрнли» – «Манчестер Сити».

Ставка: обе забьют за 2.24.

«Один из участников чемпионской гонки АПЛ «Манчестер Сити» имеет шанс вновь оторваться от «Ливерпуля», оба соперника проводят матчи 31-го тура 2 апреля, но мерсисайдцы выйдут на поле на два часа раньше.

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«Манчестер Сити» едет с визитом в Бёрнли и, конечно же, будет знать о том, как сыграл «Ливерпуль». Команда Шона Дайча идёт в зоне вылета, на 19-м месте. Бордовые выступают очень неудачно в этом сезоне, набрав всего 21 очко после 27 игр. До спасительного 17-го места — четыре очка, там находится «Эвертон».

Так что сами понимаете, что «Бёрнли» будет биться насмерть, но хватит ли одной силы духа для победы над действующим чемпионом? В первом круге 16 октября «Сити» уверенно разобрался с «Бёрнли», выиграв 2:0. Фаворит очевиден, но, мне кажется, что забьют обе команды».

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