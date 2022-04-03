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«Металлург» – «Трактор»: прогноз Дарьи Мироновой на первый матч полуфинала Кубка Гагарина

«Металлург» – «Трактор»: прогноз Дарьи Мироновой на первый матч полуфинала Кубка Гагарина
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Телеведущая Дарья Миронова, освещающая хоккейные события, сделал ставку на первый матч серии «Металлург» – «Трактор».

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.71.

«По ходу сезона «Трактор» был удачливее, чем «Металлург». По очным встречам мы видим, что неоднократно присутствовал счет 3:2, неважно, в какую сторону. Где-то и дополнительное время понадобилось, но ещё и «Трактор» замочил «Металлург» 5:0.

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Давайте откровенно. «Металлург» находится в потрясающей форме, несмотря на семь матчей против «Авангарда». Не выглядит «Металлург» командой, которая устала. Сейчас пару дней передохнут хоккеисты и сразу же включатся в процесс. Вилл — лучший вратарь второго раунда, здесь нет никаких вопросов. Можно сказать, я сама за это голосовала.

Да, Кошечкин засушил седьмой матч против «Авангарда», но Вилл всё-таки имеет преимущество — он выглядит посвежее. Во-вторых, он тоже в потрясающей форме. У него было время восстановиться, и продвинуть свою карьеру в КХЛ.

Обращаем внимание, что «Металлург» в этом плей-офф забрасывал и в большинстве, и в меньшинстве. Несмотря на то, что у «Трактора» очень надёжная оборона, а команды вообще любят играть по счёту, думаю, что «Металлург» заставит «Трактор» выйти за рамки возможного. Буду верить в тотал больше 4.5 шайбы».

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