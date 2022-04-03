«ПСЖ» — «Лорьян»: ставка Павла Занозина на матч Лиги 1 с коэффициентом 4.70

Футбольный комментатор и ведущий Павел Занозин дал прогноз на матч 30-го тура Лиги 1 сезона-2021/2022 «ПСЖ» — «Лорьян».

Ставка: «Лорьян» не проиграет за 4.70.

«Париж развлекается в последнее время по максимуму, за пять последних туров потерпел три поражения: 1:3 от «Нанта», 0:1 от «Ниццы» и в прошлом туре 0:3 от «Монако». Тем не менее парижане всё равно возглавляют турнирную таблицу с отрывом в 12 очков от «Марселя». То есть, естественно, «ПСЖ» станет чемпионом и ничто этому не помешает.

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Следующий соперник — «Лорьян», команда, которая борется за выживание: всего плюс одно очко по отношению к зоне вылета. Но «Лорьян» тем не менее — соперник непростой, что подтверждает и первый матч этих команд — в конце декабря они сыграли 1:1. Так что, я думаю, сейчас мы просто обязаны пользоваться тем, что «ПСЖ» пренебрежительно относится к чемпионату Франции, и брать как минимум Х2 — ничья или победа «Лорьяна», 4.70 стоит эта ставка.



По-моему, очевидно: в данной ситуации очень много шансов на то, что «ПСЖ» опять не будет сильно напрягаться. И опять сыграет как-нибудь, может, и вничью. Кто знает, вдруг и проиграет. 1.19 на «ПСЖ» дают. То есть «Париж», по мнению букмекеров, суперфаворит, но повторю: по-моему, лучшей ситуации для того, чтобы поймать высокий коэффициент, просто нет.



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