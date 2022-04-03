«Барселона» — «Севилья»: прогноз Эдуарда Мора на матч 30-го тура Ла Лиги

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч «Барселона» – «Севилья».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.89.

«Центральный матч чемпионата Испании. В разном состоянии команды подходят к игре. «Севилья» идёт на втором месте, а «Барса» на четвёртом, но отрыв – всего три очка. К тому же у сине-гранатовых ещё есть игра в запасе. То есть в случае победы они могут выйти на второе место, ещё и имея игру в запасе.

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Пауза на сборные была крайне необходима «Севилье», которая в последних трёх матчах сделала три ничьих, причём забила всего один гол. В этот отрезок успела вылететь ещё и из своего родного турнира — Лиги Европы, проиграв «Вест Хэму».



«Барселона», наоборот, всех разносит в пух и прах. В последний раз команда проиграла в чемпионате Испании ещё в начале декабря, одержала в Примере пять побед подряд. Показывает отличную игру, в последних матчах вообще забивала по четыре гола. Плюс ко всему прошла дальше в Лиге Европы.



Но пауза на сборные нивелирует разницу между клубами. Для «Севильи» она была очень выгодна, а для «Барселоны» – наоборот.



«Севилье» нельзя закладываться на то, что она сыграет вничью 0:0 в Барселоне. Как ни крути, надо забивать. А хозяева в атаке будут смотреться очень мощно и свои голы забьют.



Напрашивается ставка на П1, но коэффициент не очень большой. Поэтому пойду другим путём и поставлю на тотал матча больше 2.5 мяча. Гости должны постараться хотя бы один гол забить, ну а хозяева добавят ещё парочку. Ставлю на ТБ 2.5 мяча».

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