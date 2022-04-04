«Реал Сосьедад» — «Эспаньол»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 30-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» — «Эспаньол».



Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.56.



«Матчи «Реала Сосьедад» в последнее время не были богаты на голы – четырежды за пять предыдущих матчей выигрывали ставки «тотал меньше 2.5 гола», «обе забьют – нет», «тотал меньше 2.5 и обе забьют – нет». Ноль стал самой популярной цифрой на табло после окончания матчей «Реала Сосьедад».

«Реал Сосьедад» — «Эспаньол»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.

Баски потеряли из-за травмы до конца сезона своего лучшего бомбардира и мотора атаки Оярсабаля. Более того, против «Эспаньола» не сыграет из-за дисквалификации бельгиец Янузай, ещё один из самых полезных футболистов «Реала Сосьедад» в атаке.



У «Эспаньола» тоже проблема именно в атаке – под вопросом участие в матче ведущего форварда и лучшего бомбардира «попугаев» Рауля де Томаса. Поэтому ставлю на тотал меньше 3.5 гола и на то, что «Реал Сосьедад» не проиграет. Всё-таки «Реал Сосьедад» сильнее каталонцев и без Оярсабаля, плюс «Эспаньол» весьма плохо проводит выездные матчи», — сказал Вишневский.

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