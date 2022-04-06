«Вильярреал» — «Бавария»: ставка Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Бавария».
Ставка: гол после 76-й минуты за 1.88.
«В среду в Лиге чемпионов «Бавария» сыграет против команды Унаи Эмери, «Вильярреала». Боюсь, что у «Вильярреала» практически нет шансов. Даже если в первом матче получится добиться какого-то положительного результата, то в Мюнхене испанский клуб будет разгромлен.
Где покажут матч «Вильярреал» — «Бавария»?
«Бавария» — это такая немецкая машина, которую не остановить такому клубу, как «Вильярреал». Да, команда Эмери выиграла на выезде у «Ювентуса» 3:0, но боюсь, что лимит на этом уже исчерпан.
«Бавария» почти в каждом матче в среднем забивает минимум по три гола. Это правило работает что в Бундеслиге, что в Лиге чемпионов. Думаю, тут никаких шансов у «Вильярреала», поэтому ставить на исход не буду. Мне нравится здесь следующие ставки.
Во-первых, гол в последние 15 минут игры. Я уже упоминал о матче с «Ювентусом», где «Вильярреал» свои три гола забил именно в заключительные 15 минут. В последнем матче в чемпионате Испании с «Леванте» один из двух голов также был в концовке игры. До этого в матче с «Кадисом» «Вильярреал» пропустил в концовке, поэтому есть такая тенденция в матчах команды Эмери.
«Бавария» тоже бьётся до конца и в концовках много забивает. Вероятность голов тут велика, поэтому выберу ставку на гол после 76-й минуты. Также мне нравится ставка на то, что второй тайм будет результативнее первого», — сказал Вишневский.
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