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«Трактор» — «Металлург»: прогноз Павла Лысенкова на игру Кубка Гагарина

«Трактор» — «Металлург»: прогноз Павла Лысенкова на игру Кубка Гагарина
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на третий матч финала Западной конференции Кубка Гагарина, в котором сыграют «Трактор» и «Металлург».

Ставка: победа «Трактора» и ТБ 5.5 за 4.40.

«Мне понравился «Трактор» в прошлом матче в Магнитогорске. Челябинцы вели в счёте, местами доминировали, лидировали даже 5:2. Да, потом «Магнитка» уже шла ва-банк, дважды снимала вратаря, забросила две шайбы. Но всё равно проиграла (4:6).

Где покажут третий матч серии «Трактор» — «Металлург».

Мне нравится, как «Металлург» действует в нападении. Но в обороне пропускает кучу голов. А вот в целом «Трактор» кажется более системным клубом. Тем более будет играть дома. Ну и я думаю, что в матчах этой серии мы по-прежнему будем видеть много голов.

Я бы в этом матче взял кэф 4.40 на то, что «Трактор» победит в основное время, а тотал составит больше 5.5 шайбы», — сказал Лысенков.

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