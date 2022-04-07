«Вест Хэм» — «Лион»: прогноз Константина Генича на матч Лиги Европы 7 апреля

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Вест Хэм» — «Лион» в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022.



Ставка: 1-2 гола в матче за 2.05.



«На олимпийском стадионе в Лондоне «Вест Хэм» будет принимать «Лион». «Лион» порезвился в последнем туре в чемпионате — выиграл у своего соперника 3:2. «Вест Хэм» вымучил победу над «Эвертоном». В хорошем настроении команды подходят к этой встрече.

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У «Лиона» свои амбициозные цели и задачи на этот турнир. Он неплохо смотрелся в матчах с «Порту» на предыдущей стадии. «Вест Хэм» вообще выбил команду, которая серьёзно настраивалась на этот турнир («Севилью»). Так что в этой паре тоже 50 на 50. Не знаю, насколько сыграет фактор своего поля.



И те и другие хорошо умеют играть в обороне, даже несмотря на верхи в последних турах в чемпионатах. Здесь вряд ли мы увидим обоюдоострый футбол. «Вест Хэм» вообще придерживается силовой манеры игры. «Лион» может подстроиться. Думаю, эти матчи будут похожи на игры «Лиона» с «Порту» и в какой-то степени на встречи «Вест Хэма» с «Севильей». А там цена ошибки стоила очень дорого. Если и будут забитые мячи в Лондоне, то максимум 1-2.



Есть вариант — мультиколичество голов. Думаю, будет 1-2 гола. Либо 1:0, либо 1:1, либо 2:0 может кто-то выиграть, но это уже вряд ли. Отличный коэффициент — 2.05», — сказал Генич.

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