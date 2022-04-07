«Вест Хэм» — «Лион»: прогноз Егора Титова на игру Лиги Европы в Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Вест Хэм» — «Лион» в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022.



Ставка: «Вест Хэм» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.71.



«Интересное противостояние. Мне казалось, что на прошлой стадии и те и другие не были фаворитами. Но «Вест Хэм» сумел в тяжелейшей борьбе одолеть «Севилью», одного из флагманов Лиги Европы, а «Лион» прошёл «Порту», гранда чемпионата Португалии.

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На мой взгляд, в этом противостоянии фактор своего поля довольно существенную роль будет играть. «Вест Хэм» и так хорош в этом сезоне, а здесь его наверняка серьёзно поддержат фанаты, которые и не вспомнят, когда их клуб был на такой серьёзной стадии еврокубка. Чемпионат чемпионатом, но здесь есть шанс на весомый международный трофей.



«Лион» весь сезон играет с огромными перепадами. В чемпионате находится на девятом месте, что очень низко для такого титулованного клуба. Правда, есть шанс подняться даже в зону Лиги чемпионов. Но уровень нынешнего «Лиона», как мне кажется, пониже, чем у «Вест Хэма», который даже в АПЛ не теряется, а там соперники гораздо мощнее, чем во Франции.



Выберу ставку — «Вест Хэм» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча. Мне кажется, что лондонцы могут и два мяча забить, но подстрахуюсь, 1:1 исключать нельзя», — сказал Титов.

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