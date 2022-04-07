«Брага» — «Рейнджерс»: ставка Ивана Млечного на встречу Лиги Европы

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на первый матч четвертьфинала Лиги Европы cезона-2021/2022 «Брага» — «Рейнджерс».
Ставка: победа «Браги» с форой (-1) за 3.90.
«Рейнджерс» прошёл долгий путь в еврокубках в нынешнем сезоне. На предыдущей стадии команда выдала просто сумасшедшие матчи с дортмундской «Боруссией». Для шотландцев дойти до стадии 1/4 финала будет достаточно хорошим достижением. В чемпионате «Рейнджерс» на днях проиграл «Селтику», отпустив того вперёд на шесть очков, поэтому можно сконцентрироваться на Лиге Европы.
Почему «Рейнджерс» не успокоится после победы над дортмундской «Боруссией»?
«Брага» — достаточно крепкая команда, которая недавно в чемпионате переиграла «Бенфику». «Брага» в этой Лиге Европы дома играет очень хорошо. Уверен, в первом матче это скажется.
Мой прогноз – победа «Браги» с форой (-1). Мне кажется, что португальцы должны создавать себе хороший задел в первой встрече. Все домашние встречи «Брага» в этой Лиге Европы выигрывала с разницей более чем в один мяч», — сказал Млечный.
Прогноз Артура Петросьяна с коэффициентом 3.15 на матч «Айнтрахт» — «Барселона».
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