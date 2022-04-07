«Марсель» — ПАОК: ставка Павла Занозина на игру Лиги конференций

Футбольный комментатор и ведущий Первого канала Павел Занозин дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций сезона-2021/2022 «Марсель» — ПАОК.



Ставка: победа «Марселя» с форой (-1.5) за 2.20.



«Что я могу сказать о «Марселе»? В последнее время в рамках Лиги 1 эта команда просто разрывает. Последняя победа — со счётом 4:2 над «Сент-Этьеном», а до этого были победы со счётом 4:1, 2:1. Сейчас «Марсель» действительно хорош. Он занимает второе место в чемпионате. Да, до Парижа не дотянуться, осталось 12 очков. Это много, даже несмотря на то, что «ПСЖ» проигрывает в последних турах.

Почему «Марсель» уверенно разберётся с ПАОК в Лиге конференций?

Но Лига конференций — это отличный стимул для «Марселя». Во-первых, это трофей и возможность выступить в более солидном турнире в следующем сезоне. Думаю, что «Марсель» постарается решить все вопросы с ПАОКом в первом матче. Полностью заполненный «Велодром» — это отличный помощник в этом плане.



В этот раз предложу сыграть более авантюрно, чем обычно, и поставить на победу «Марселя» с форой (-1,5) за 2,20. «Марсель» вполне может выиграть крупно, так как греки не выглядят каким-то ужасающим соперником.



Лига конференций — классный турнир. Здорово УЕФА придумал. Очевидно, что уже в первом сезоне эта идея оправдается», — сказал Занозин.

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