«Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Англии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» – «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.24.

«Неплохо играла «Астон Вилла» при Джеррарде в чемпионате Англии. Но в последнее время наступил спад. У команды мало что получается, проиграли три раза подряд, идут в середине таблицы. Вылет не грозит, но и за еврокубки команда уже не борется.

Почему Стивен Джеррард не остановит «Тоттенхэм» Конте?

У «Тоттенхэма», наоборот, не всё получалось поначалу. Но Антонио Конте – это системный тренер, ему нужно время. И очень важно, чтобы все лидеры были в строю. Именно сейчас эти два фактора дают результат. В прекрасной форме почти все, кто делает игру.



«Астон Вилла» сейчас в яме, а «Тоттенхэм» ворвался в четвёрку. Конте явно не захочет эту позицию терять. Команда проведёт яркий матч и добьётся убедительной победы.



Здесь даже не нужно брать фору, потому что коэффициент на победу гостей – в районе 2.30.



Думаю, на этом вполне можно остановиться и взять чистую победу гостей. Потому что шансы на это очень велики. Беру П2».

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