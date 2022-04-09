«Вильярреал» — «Атлетик» Бильбао: ставка Егора Титова на матч испанской Ла Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Атлетик»
Ставка: обе забьют за 1.81.
«Вильярреал» только что удивил всю футбольную Европу, выдав просто потрясающий матч с «Баварией» в Лиге чемпионов. Все отмечают, что счёт 1:0 не по игре, «Вильярреал» должен был выигрывать крупнее. На чемпионат «Вильярреал» уже какое-то время не отвлекается.
Хватит ли «Вильярреалу» сил после сенсационной победы над «Баварией»?
Там ему не за что бороться, отсюда и поражения от команд из нижней части таблицы. Он старается дать результат в Лиге чемпионов, и пока это получается. Хотя выстоять в Мюнхене будет чрезвычайно сложно.
Думаю, команда Эмери не сможет за короткий отрезок показать такой же уровень концентрации и самоотдачи. У «Атлетика» будут хорошие возможности, чтобы увезти очки. Но атака у «Вильярреала» в отличном состоянии, там есть хороший выбор игроков, даже если дадут отдохнуть Морено.
Поэтому выберу ставку — обе команды забьют. Нет смысла закрываться ни тем ни другим, можно порадовать болельщиков ярким футболом, тем более у «Вильярреала» точно будет много резервистов. Уверен в прогнозе на 9 из 10».
Эмери рассказал, что для него значит победа над «Баварией».
Киммих: «Бавария» проиграла 0:1, и это нам ещё повезло.
Ни один из клубов не заинтересован в покупке Неймара у «ПСЖ».
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