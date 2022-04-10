«Норвич» — «Бёрнли»: ставка Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ «Норвич» — «Бёрнли».



Ставка: «Бёрнли» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.80.



«Бёрнли» в среду показал, что характер у игроков никуда не делся и опускать руки они не намерены. Команда Дайша заслуженно переиграла «Эвертон» и теперь обладает чуть ли не лучшими шансами на выживание, чем «ириски».

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А вот «Норвич» уже давно обречён. Последний раз «канарейки» побеждали аж в январе, а в последних восьми матчах у них семь поражений.



Вряд ли игра получится зрелищной, скорее, на поле будет борьба. У «Норвича» чуть помастеровитее исполнители, но у «Бёрнли» больше агрессии, за счёт которой они и будут пытаться подавить соперника и проводить свои быстрые атаки.



Предположу, что гости здесь не проиграют, при том, что забитых мячей окажется меньше трёх, а предупреждений больше», — сказал Петросьян.

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