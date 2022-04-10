«Брентфорд» — «Вест Хэм»: прогноз Артура Петросьяна на игру чемпионата Англии

Футбольный журналист, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Артур Петросьян дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Вест Хэм».



Ставка: «Брентфорд» не проиграет и ТМ 4.5 за 1.70.



«После того что «Брентфорд» сделал с «Челси», в красивом стиле переиграв их 4:1, сложно представить, чтобы команда Томаса Франка сбавила обороты. У неё всё получалось легко и непринуждённо – была и мысль, и скорость, и эффективность.

Александр Елагин дал прогноз с коэффициентом 4.04 на матч «Сити» — «Ливерпуль».

У лондонцев три победы в четырёх последних матчах, и думаю, они ещё не раз восхитят всех своей игрой в этом сезоне.



У «Вест Хэма» был тяжёлый матч с «Лионом», большую часть которого «молотобойцы» играли в меньшинстве. Наверняка Дэвид Мойес проведёт определённую ротацию и не выпустит всех сильнейших игроков, дабы подойти в максимально оптимальном составе к ответной игре с «Лионом».



Думаю, инициативой здесь будут владеть хозяева, а гости сосредоточатся на игре без мяча и быстрых контрвыпадах. Сложно сказать, что из этого выйдет, но по количеству острых моментов у чужих ворот наверняка «Брентфорд» соперника превзойдёт», — сказал Петросьян.

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